03 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

В пояснительной записке отмечается, что с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемый работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год, а для пенсионеров, формирующих пенсионные накопления, - на 1,875 балла за год. А при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов, а для тех, кто формирует пенсионные накопления, - 6,25 балла. Разница боле чем в три раза.

Ленинградские законодатели предлагают возобновить индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2023 года. Также предлагается пересмотреть размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года дал поручение представить предложения об индексации пенсий работающих пенсионеров. Однако Правительство так ничего и не сделало, говорится в документе.

В Правительстве РФ заявили о "существенных замечаниях" к законопроекту. Например, не определен порядок исполнения новых видов расходных обязательств, что не соответствует Бюджетному кодексу.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко тоже не поддерживает законопроект. Он требует или увеличения расходов из федерального бюджета, или увеличения тарифа уплачиваемых страховых взносов, из которых формируется бюджет Социального фонда.

Теги: пенсия, пенсионеры, законопроект


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