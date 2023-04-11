Бюджет получит от добровольных взносов бизнеса в полтора раза больше, чем ожидали в Минфине

Федеральный бюджет пополнится на 470 млрд руб. – именно такую сумму внесут туда крупные предприятия, говорится в исследовании высшей школы экономики (ВШЭ). Указанная сумма в полтора раз выше ожиданий Минфина, который прогнозировал поступления на уровне 300 млрд.

Почти 85% поступлений обеспечат отрасли, связанные с добычей и экспортом природных ресурсов, говорится в исследовании. При этом наибольшую сумму сбора могут заплатить "Металлоинвест", Сбер и "Норникель", пишут "Известия". Вклад предприятий обрабатывающей промышленности составит 41%. Крупнейшими плательщиками в первой группе могут стать "ФосАгро" (11,6 млрд), "ЕвроХим" (1,5 млрд) и "Саянскхимпласт" (660 млн). Сумма сбора для "Норникеля" и НЛМК может составить 18,3 и 15,1 млрд соответственно. Кроме них крупнейшие взносы, скорее всего, сделают "Русал" (10,4 млрд) и "Северсталь" (9,5 млрд).

Следующая крупная группа плательщиков (30%) – предприятия, которые занимаются финансами и страхованием (включая и банки, и многопрофильные холдинги). Крупную сумму сбора могут заплатить Сбер (20,4 млрд), "Бизнес Оптима" (1,7 млрд), "Таграс" (1,1 млрд). Почти 15% поступлений обеспечат предприятия по добыче полезных ископаемых. Лидер среди них – "Металлоинвест", который занимает верхнюю строчку общего рейтинга (34,5 млрд). Остальная часть сбора (14%) придется на компании "Росэнергоатом" (8 млрд), "ПИК" (5,3 млрд), "Бест Прайс" (1,4 млрд), "Мосметрострой" (1,3 млрд), "Победа" (877 млн) и другие.

Как сообщалось, власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд руб. в виде разовой помощи. При этом Минфин рассчитывает собрать с помощью этой меры 300 млрд руб. Об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-под взноса будет выведен нефтегазовый сектор, так как для этой отрасли действуют другие налоговые новации.

Экономист Владимир Боглаев отмечал, что такие суммы слишком малы для решения существующих проблем.

"С 1994 года профицит торгового баланса РФ составил более 3 трлн долларов США, то есть Россия вывезла продукции на эту сумму больше, чем ввезла. Если пересчитать по паритету покупательской способности, то за 30 лет мы вывезли порядка 16 трлн долларов — фактически годовой ВВП Китая, ничего не получив обратно. И кто-то всерьез считает, что 300 млрд руб. изменят ситуацию? Только за январь-февраль из страны опять ушло 15 млрд долларов США, умножьте это на 70, и вы поймете, что 300 млрд руб. ничего не перекроют. Уже пора не просить что-то у этих людей, а просто сколько надо, столько и изымать из природной ренты", — заявлял он.

Эксперт напоминает, что в стране существуют два вида бизнеса: один сырьевой, который выводил триллионы долларов за рубеж, который покупал себе за рубежом яхты, и по этому поводу никто ничего им не говорил, а еще и помогали это делать. А есть другой вид бизнеса, несырьевой, и за 30 лет было закрыто более 80 тыс. промышленных предприятий, в основном, обрабатывающей промышленности, потому что денежно-кредитная политика делала невозможным их выживание. По словам Владимира Боглаева, пока государство не развернется лицом ко второму вида бизнеса, проблемы будут нарастать, а разовые взносы ситуацию кардинально не исправят.