Тимошенко призвала Зеленского передумать насчет "воевать до последнего украинца"

Лидер украинской "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского передумать насчет его заявлений о выходе на границы 1991 года. Она обтекаемо, но достаточно ясно заявила, что это ошибочная стратегия и Зеленский завел страну не туда.

Она заверила, что тоже за "территориальную целостность" республики, но Украине будет очень тяжело вести долговременный затяжной военный конфликт на истощение.

"И потому я прошу президента: предложите стране план Б. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения", - сказала она.

"Вот вам и бабушка Юля. Как же по-женски мудро с открытием этого окна Овертона справилась Тимошенко. Дальше пойдет проще - дорожку пробила ЮВ", - пишет телеграм-канал "ЗеРада", имея в виду обсуждение того, что раньше было под запретом.

Накануне Тимошенко заявила, что ее фракция не будет голосовать за законопроект об ужесточении мобилизации, так как он неконституционный и несправедлив к гражданам. Она предлагает отправить на фронт половину личного состава полиции, прокуратуры и других силовых ведомств.

Интересно, что о неконституционности законопроекта заявил и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Правда, с позиции ограничения граждан в правах.

"Это прямая норма конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой", – сказал он.

Другие украинские политики по другим причинам, но тоже критикуют новый виток мобилизации. Ранее такого не было.