В Верховной Раде заявили, что у Украины нет средств на мобилизацию 500 тыс. человек

В госбюджете Украины отсутствуют средства для выполнения плана мобилизации 500 тыс. человек, озвученного президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщил на видео, размещенном в YouTube-канале издания "Украинская правда" депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, Зеленский ошибся, так как нужно не полмиллиарда гривен, а больше. При этом в стране, по словам парламентария, таких денег нет.

Депутат напомнил, военные расходы на 2024 год меньше, чем в 2023 году, а большинство партнеров на Западе никогда не давали разрешения тратить их помощь на военные нужды.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата. Он также заявил, что Украина "понимает, какие коррективы надо внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно"