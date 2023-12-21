Осенний призыв-2024 пройдет с использованием единого реестра воинского учета

Президент Владимир Путин сделал различные поручения по поводу призыва на военную службу.

Во-первых, осенний призыв 2024 г. пройдет с помощью цифрового реестра информации. Во-вторых, Минобороны и Минцифры должны обеспечить постановку граждан на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат, формирование и направление цифровых повесток, обновление сведений воинского учета преимущественно без личной явки в военкомат, сообщает пресс-служба Кремля. Полный список поручений можно прочесть здесь.

Любопытно, что ранее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что запуск единого реестра военнообязанных невозможно ранее 2025 г.

"Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности", - сказал Качанов.