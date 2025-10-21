21 Октября 2025
Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В России на явку в военкомат по электронной повестке дали 30 дней

Депутаты Госдумы отрегулировали срок явки в военкомат по электронной повестке.

Сегодня на заседании принято решение о том, что дата явки гражданина в военкомат по электронной повестке не может быть назначена позже, чем через 30 дней со дня ее размещения в соответствующем реестре, пишет ТАСС.

Еще в 2023 году российский парламент принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления.

В начавшийся с 1 октября осенний призыв в ряде российских регионов призывники будут получать только электронные повестки. Речь идет о Москве, республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях. В других регионах также будут приходить электронные повестки, но и от бумажных Минобороны не отказывается.

В случае неявки без уважительной причины к призывникам применят временные ограничительные меры: запрет на выезд из РФ, запрет на регистрацию ИП, ограничение права на управление транспортными средствами и другие.

