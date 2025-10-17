В России на явку в военкомат по электронной повестке хотят дать 30 дней

Соответствующие изменения, предлагаемые к утверждению, содержатся в таблице поправок к законопроекту об изменении Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Она размещена в базе законопроектов Госдумы.

Одна из поправок звучит так: "При этом дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в реестре повесток".

В 2023 г. российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления. Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги".