Электронный реестр воинского учета может быть создан до конца 2023 года – сенатор

Электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно вводиться в эксплуатацию, заявила сенатор Ольга Ковитиди на круглом столе "Криминализация деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени". По ее словам, информацию о готовности реестра ей предоставили в Минцифры России.

Ранее российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления (сейчас бумажную повестку должны вручить гражданину под подпись либо уведомить его работодателя). Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги".