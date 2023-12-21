Черкасскому митрополиту Феодосию отменили круглосуточный домашний арест

Черкасский суд отменил митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию круглосуточный домашний арест и оставил только ночной. Об этом объявил сам архиерей по выходе из здания суда.

Сразу после суда митрополит отправился в кафедральный собор, чтобы отслужить благодарственный молебен. За ним последовали прихожане, ожидавшие решения суда.

Иерарх был арестован в апреле, пробыв под арестом восемь месяцев. Он периодически выступал с видеообращениями. При этом СБУ обвиняет его в "разжигании религиозной розни" уже во время домашнего ареста.

В начале декабря с ним встретились сотрудники Мониторинговой миссии ООН по правам человека. Адвокаты рассказали представителям ООН, что после получения архиереем статуса правозащитника на него усилилось давление со стороны СБУ и его дважды пытались отправить в СИЗО.

Митрополит Феодосий является символом твердости в отстаивании православного вероучения и церковного единства на Украине. В апреле он публично выступил за духовное единство Святой Руси, уподобив нынешний конфликт междоусобицам прошлых веков, когда князья враждовали между собой, но никогда не восставали против Церкви.