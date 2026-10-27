Продуктовая корзина подешевела: минус 1,5 % в сентябре

По данным ассоциации "Руспродсоюз", предоставленным агентству ТАСС, в сентябре 2026 года минимальная продуктовая корзина в России стала дешевле: ее стоимость снизилась на 1,5 %. Теперь базовый набор продуктов на одного человека в среднем обходится в 7 845,2 рубля.

При этом региональные различия в цене остаются существенными. Наиболее доступный набор продуктов зафиксирован в Мордовии - его стоимость составила 6 334,9 рубля, чуть выше показатель в Пензенской области - 6 540,6 рубля. На другом полюсе - регионы с заметно более высокой стоимостью корзины: лидером по дороговизне стала Чукотка (21 497,8 рубля), следом идет Камчатский край (13 760,4 рубля).

В столичных регионах и ближайших к ним областях ситуация сложилась так: в Москве цена минимальной корзины достигла 9 253,2 рубля, в Санкт‑Петербурге - 9 151,3 рубля. В Подмосковье набор стоит 8 274,2 рубля, а в Ленинградской области - 8 663,8 рубля. Калининградская область демонстрирует показатель на уровне 9 217,1 рубля. Среди прочих субъектов РФ относительно невысокие значения зафиксированы в Татарстане (6 934,8 рубля) и Омской области (6 783,9 рубля), тогда как в Хабаровском крае стоимость корзины оказалась заметно выше - 10 428,1 рубля.

Сообщалось, что за год число свиноводческих хозяйств в России сократилось почти на 6 % - к началу октября их осталось около 1,86 тысячи, в основном это подсобные хозяйства; при этом рынок сильно концентрируется: 20 крупнейших компаний держат порядка 80 % рынка, а три агрохолдинга - треть всего производства свинины.