Для космонавтов на РОС разработают рацион питания

В России НИИ пищеконцентратной промышленности разработает рацион питания для космонавтов на Российской орбитальной станции (РОС).

Как заявил начальник отдела космического питания Андрей Ведерников, получен запрос от РКК "Энергия" по поводу разработки нового рациона космонавтов для будущей орбитальной станции.

По его словам, НИИ будет разработчиком данного рациона наряду с другими смежными организациями, сообщает ТАСС.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее сообщил, что проект создания Российской орбитальной станции предполагает выделение до 2032 г. около 609 млрд руб.