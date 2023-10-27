РКК "Энергия": космические корабли "Союз" не будут использоваться для полетов на РОС

Российские транспортные пилотируемые корабли "Союз" не будут использоваться при эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС).

Как сообщил заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, "Союз МС" продолжает свое существование как средство транспортного обеспечения для МКС.

Транспортное сообщение будет осуществляться пилотируемым транспортным кораблем с космодрома "Восточный" и модернизированным грузовым кораблем "Прогресс-РОС" с "Байконура" с последующим переходом на "Восточный", сообщает ТАСС.

Напомним, дано указание утвердить проект создания Российской орбитальной станции (РОС).