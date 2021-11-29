"Роскосмос" создаст универсальный космический корабль для новой станции

"Роскосмос" создаст универсальный многоразовый космический корабль для новой орбитальной станции. Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, он сможет доставлять как космонавтов, так и грузы.

Ранее глава "Роскосмоса" заявлял, что на первом этапе развертывания новой орбитальной станции будут использоваться существующие космические корабли - пилотируемый "Союз" и грузовой "Прогресс", напоминает "Интерфакс".

Напомним, ранее стало известно, что Россия уйдет с МКС в 2024 году.

В апреле Рогозин опубликовал кадры строительства на мощностях РКК "Энергия" первого, базового модуля новой российской орбитальной станции. Он будет готов в 2025 году. Также Рогозин сообщил, что новая станция будет выведена на орбиту к 2030 году.