Борисов назвал стоимость орбитальной станции

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов считает, что проект создания Российской орбитальной станции предполагает выделение до 2032 г. около 609 млрд руб.

При этом в первые три года (2024-26 гг.) потребуется 150 млрд, приводит "Интерфакс" слова Борисова.

Напомним, ранее Борисов сообщил, что дано указание утвердить проект создания Российской орбитальной станции (РОС). Это произошло во время совещания по развитию космической отрасли у главы государства Владимира Путина. По словам руководителя госкорпорации, уже выделено финансирование. Борисов назвал насущной проблемой продолжение отечественной пилотируемой программы. По его словам, срок службы Международной космической станции закончится к 2030 г.