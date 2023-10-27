На создание Российской орбитальной станции выделили деньги

Дано указание утвердить проект создания Российской орбитальной станции (РОС).

Как заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, это произошло во время совещания по развитию космической отрасли у главы государства Владимира Путина. По словам руководителя госкорпорации, уже выделено финансирование. Борисов назвал насущной проблемой продолжение отечественной пилотируемой программы. По его словам, срок службы Международной космической станции закончится к 2030 году.

Гендиректор "Роскосмоса" назвал проект "недешевым", сообщает ТАСС.

Стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) станет известна к концу 2023 года.