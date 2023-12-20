В Удмуртии прокуратура объявила предостережение производителям яиц

Прокуратура Удмуртии объявила предостережение четырем руководителям крупных предприятий в связи с ростом цен на куриные яйца.

Как сообщает пресс-служба ведомства региона, предостережение вынесено производителям куриного яйца "в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на социально значимые товары".

Также предостережение вынесено 25 предпринимателям, продающим продукты первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время могут принять проект закона о регулировании цен на социально значимые товары, в том числе на куриные яйца, при их росте на 30%. Как заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, эта мера должна стать резервной.