19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В России могут заняться регулированием цен на яйца

В России проект закона о регулировании цен на социально значимые товары, в том числе на куриные яйца, при их росте на 30% могут принять в ближайшее время.

Как заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, эта мера должна стать резервной. Механизм регулирования смогут запускать только после соответствующего анализа рынка и заключения Минэкономразвития. Как отметил руководитель ФАС, риска его необоснованного использования нет.

Перечень товаров, цена на которые будут регулироваться, определит правительство. Предполагается, что в список войдет и куриное яйцо, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба предлагает торговым сетям снизить наценки на яйца. Речь идет о долгосрочных договорах с поставщиками.

Теги: яйца, ФАС, инфляиция


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2023 21:21 Мск ФАС предложила ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

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