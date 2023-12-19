В России могут заняться регулированием цен на яйца

В России проект закона о регулировании цен на социально значимые товары, в том числе на куриные яйца, при их росте на 30% могут принять в ближайшее время.

Как заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, эта мера должна стать резервной. Механизм регулирования смогут запускать только после соответствующего анализа рынка и заключения Минэкономразвития. Как отметил руководитель ФАС, риска его необоснованного использования нет.

Перечень товаров, цена на которые будут регулироваться, определит правительство. Предполагается, что в список войдет и куриное яйцо, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба предлагает торговым сетям снизить наценки на яйца. Речь идет о долгосрочных договорах с поставщиками.