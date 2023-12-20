В Киргизии поменяется государственный флаг

Парламент Киргизии принял законопроект об изменении государственного флага.

Законопроект без обсуждения принят во втором и третьем чтениях, пишет "Интерфакс". За изменение флага проголосовали 59 депутатов, пять выступили против. Из-за дилеммы в зрительном восприятии на флаге лучей солнца с тундуком было предложено изменить их волнообразную форму на другую, четко напоминающую лучи солнца.

Напомним, летом президент страны Садыр Жапаров высазался о других важных для страны изменениях – он счел, что необходимо пересмотреть подход к военной безопасности страны из-за нестабильности в мире. Жапаров во время заседания Совета безопасности страны сообщил, что общая военно-политическая нестабильность, вспышки боевых действий, новые вооруженные конфликты в разных регионах земного шара могут привести к невообразимым последствиям.