19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Аэропорт Екатеринбурга впервые преодолел планку в 7 миллионов пассажиров в год

Международный аэропорт Кольцово впервые в своей новейшей истории преодолел планку в семь миллионов пассажиров за год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, 7-миллионным пассажиром стал мужчина, который вместе с семьей отправился рейсом "Уральских авиалиний" в Москву. В качестве подарка он получил бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании и посещение бизнес-зала аэропорта на двоих. А для всех пассажиров юбилейного рейса был приготовлен специальный праздничный торт.

В Кольцово отмечают, что в 2023 году международные перевозки выросли почти в полтора раза, а внутренние – на 20%. В нынешнем году пассажирам аэропорта были доступны 80 направлений полетов рейсами 35 авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что этой осенью из Кольцово открывается новое направление полетов по маршруту "Екатеринбург – Абу-Даби".

Теги: Кольцово, пассажиры, аэропорт, Екатеринбург


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