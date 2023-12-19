Аэропорт Екатеринбурга впервые преодолел планку в 7 миллионов пассажиров в год

Международный аэропорт Кольцово впервые в своей новейшей истории преодолел планку в семь миллионов пассажиров за год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, 7-миллионным пассажиром стал мужчина, который вместе с семьей отправился рейсом "Уральских авиалиний" в Москву. В качестве подарка он получил бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании и посещение бизнес-зала аэропорта на двоих. А для всех пассажиров юбилейного рейса был приготовлен специальный праздничный торт.

В Кольцово отмечают, что в 2023 году международные перевозки выросли почти в полтора раза, а внутренние – на 20%. В нынешнем году пассажирам аэропорта были доступны 80 направлений полетов рейсами 35 авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что этой осенью из Кольцово открывается новое направление полетов по маршруту "Екатеринбург – Абу-Даби".