18 Декабря 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

По обороту розничной торговли и общественного питания Новосибирская область на первом месте среди регионов Сибирского округа

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о мероприятиях в сфере потребительского рынка в предновогодний период выступил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, Андрей Травников подчеркнул, что выходные новогодние дни обычно сопровождаются праздничным застольем и подарками. «Перед Новым годом растёт спрос на различные товары, особенно на пищевые продукты. Наш потребительский рынок, наши производители готовы к повышенному спросу».

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона также напомнил, что ранее в этом году было принято решение об организации ещё одной, четвёртой по счёту постоянно действующей социальной ярмарки в левобережной части города. Как доложил главам минпромторга Андрей Гончаров, сейчас готовится конкурсная документация, в январе будет проведён конкурс на организацию ярмарки и в феврале она начнёт работу.

Андрей Гончаров доложил: несмотря на влияние внешних факторов в 2023 году, показатели развития потребительского рынка региона имеют положительную динамику. По обороту розничной торговли и общественного питания Новосибирская область остаётся на первом месте среди регионов Сибирского федерального округа. Индекс физического объёма оборота оптовой торговли за 10 месяцев 2023 года составил 105,5% к аналогичному периоду прошлого года, в рознице – 109,4% и в общественном питании – 105,2% На продовольственном рынке региона, как и в России в целом, есть проблемные вопросы, которые решаются в оперативном порядке. В частности, по куриному яйцу и мясу птицы ведётся работа в соответствии с поручением Президента России и Губернатора Новосибирской области. Минпромторг с контролирующими  службами – прокуратурой, ФАС, профильными министерствами – проводит мероприятия по стабилизации ситуации. В целом на потребительском рынке в части ассортимента всех групп товаров ситуация нормальнаяя, несмотря на то, что в предновогодний период наблюдается повышенный спрос на продукты питания и промышленные товары.

Магазин продуктов(2023)|Фото: Накануне.RU

Максимальный рост продаж приходится на период 20-28 декабря. В декабре все торговые сети и торговые комплексы переходят на усиленный режим работы, выводится больше персонала, усиливается промовыкладка, больше товаров новогоднего ассортимента выставляются в торговый зал паллетами. Торговые компании предлагают покупателям различные маркетинговые программы, направленные на снижение цены и повышение товарооборота.

Руководителям предприятий торговли рекомендовано принять меры: по обеспечению наличия необходимых запасов продовольствия в розничных магазинах в предпраздничные и праздничные дни, не допускать необоснованного роста цен, организовать работу с поставщиками по соблюдению условий поставок продукции, по обеспечению антитеррористической защищённости торговых объектов и строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических правил.

новый год, елка, гирлянда(2016)|Фото: Накануне.RU

В декабре в регионе начали работу ёлочные базары. На территории Новосибирской области будет открыто более 260 таких базаров.

9 ярмарок пройдут в муниципальных районах Новосибирской области: Баганском Кыштовском, Каргатском, Татарском, Чановском, Сузунском, Мошковском, Венгеровском и Барабинском районах.

Теги: андрей травников, потребительский рынок новосибирской области,


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