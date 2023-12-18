18 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

СМИ: количество россиян в отпуске за свой счет стало рекордным за 10 лет

В России количество работников крупных и средних организаций, побывавших в отпуске без сохранения заработной платы, в июле–сентябре текущего года составило 3,44 млн человек.

Как говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оно выросло на 4% и установило рекорд как минимум за 10 лет. В 2,4 раза за год снизилось число сотрудников в простое: впервые за десятилетие оно оказалось на отметке ниже 100 тыс. — чуть менее 99 тыс. человек.

Это связано с нехваткой персонала и рекордным снижением безработицы: согласно данным Росстата, уровень безработицы в РФ летом был на уровне 3%, а в октябре снизился до очередного исторического минимума — 2,9%.

По словам экспертов, рост количества отпускников за свой счет на фоне снижения количества сотрудников в простое может говорить об усилении проблемы скрытой безработицы: работодателю в сложной экономической ситуации выгоднее вынудить работников уйти в отпуск без содержания, чем оплачивать простой, сообщает РБК.

Напомним, дефицит кадров испытывают 43% промышленных предприятий.

Теги: отпуск, работа


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