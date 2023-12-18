18 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России спрос на временных работников вырос в 2-3 раза

В России количество заказов на сайтах временной занятости увеличилось в 2,5 раза за год.

В исследовании цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Говорится, что до 50% исполнителей — это мужчины и женщины до 25 лет. При этом первые в среднем берут на 15% заданий в месяц больше. Среди главных критериев выбора подработки исполнители выделяют размер оплаты (87%), возможность самостоятельно формировать график и сочетать с другими проектами (59%), близость к месту проживания или учебы (57%).

Как правило, представители бизнеса обращаются за услугами временного персонала в сферах ритейла, доставки, строительства. В кадрах нуждаются представители агропромышленного комплекса, контакт-центров и на производствах.

Представители "Авито Работа" и "Авито Услуги" заявили, что по сравнению с январем текущего года в декабре число вакансий с неполным рабочим днем выросло в 3,3 раза.

Компании предпочитают брать временных сотрудников вместо постоянного персонала для снижения затрат на зарплаты, социальные отчисления и других расходы. Также бизнес приглашает фрилансеров на фоне дефицита кадров, сообщают "Известия".

Напомним, дефицит кадров испытывают 43% промышленных предприятий.

Теги: работа


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