15 Декабря 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Стартовало масштабное строительство плавучего дока «Владимир Емельянов» в Астрахани

Участие в торжественной церемонии закладки днищевой секции подъемно-спускового судна принял губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Строительство ведется для ПАО СЗ «Северная верфь» города Санкт-Петербург. Заказ позволит загрузить завод на 100% минимум на два года.

Мероприятие прошло на производственной площадке Астраханского судостроительного производственного объединения (АСПО) Южного центра судостроения и судоремонта (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Оно приурочено к 93-й годовщине завода.

«За почти столетнюю историю завода АСПО реализовано множество сложных проектов. У наших корабелов большой опыт строительства надежных судов различного класса и объектов для морских месторождений. Уверен, данный проект также будет выполнен качественно и в срок», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Плавучий док назван в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной Премии СССР, ветерана Великой Отечественной войны, почетного судостроителя – Владимира Емельянова.

Судоремонтное сооружение проекта 24012 предназначено для спуска на воду кораблей массой до 25 тысяч тонн и их подъема для ремонтных и транспортно-логистических работ.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Конструирование будет проходить на двух производственных площадках Южного центра: АСПО и «Красные Баррикады». По проекту корпус сформируют из 11 понтонов. Длина плавучего дока составит почти 190 метров, ширина – 62 метра, предельная глубина – до 20,6 метров.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Как отметил генеральный директор Южного центра судостроения и судоремонта Анатолий Мишанов, на сегодняшний день на астраханских верфях реализуются 11 контрактов по 22-м объектам.

Теги: игорь бабушкин, строительство плавучего дока,


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