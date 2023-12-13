Приговоры Левинскому и Габову смягчил краевой суд

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляционные жалобы на приговор в отношении экс-главы краевого УКСа Дмитрия Левинского и его бывшего подчиненного - инженера организации Виталия Габова. Приговор был смягчен.

Как сообщает пресс-служба суда, из назначенного им дополнительного наказания исключено указание на запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. В остальном приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их адвокатов – без удовлетворения.

Напомним, 14 июля 2023 года Левинского приговорили к девяти годам колонии строгого режима и запретили три года занимать государственные должности. Также ему был назначен штраф в 15 млн руб. Виталия Габова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Свою вину Левинский и Габов не признавали и заявляли, что уголовное дело против них "политическое". Ранее гособвинение потребовало приговорить бывшего гендиректора службы заказчика – ГКУ "УКС Пермского края" – Дмитрия Левинского к 10 годам лишения свободы со штрафом 15,5 млн руб. Его подчиненного, экс-начальника отдела технического надзора Виталия Габова – к шести годам со штрафом 500 тыс. руб.

Еще один фигурант дела - Илья Козырев, руководитель проекта генподрядного "РЖДстрой" (Москва), признал вину в групповом мошенничестве на объектах зоопарка. Сейчас он отбывает в хозяйственном отряде пермского СИЗО-1 срок в четыре года, отмеренный 3 февраля 2022 года. Заключив на стадии предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, бывший топ-менеджер обязался изобличить соучастников – в том числе Левинского. Сам Левинский показания Козырева отрицает.



Госконтракт на строительство первой очереди пермского зоопарка стоимостью 1,83 млрд руб. подписан 18 января 2017 года. Окончание работ предполагалось не позднее 420 дней – то есть до 15 марта 2018 года. Минуло пять лет – объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.