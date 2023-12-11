11 Декабря 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области открыли новый центр для детей с ментальными нарушениями "Здравушка"

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии открытия нового современного центра дневного пребывания для детей и молодых людей с ментальными нарушениями. Отделение действует на базе многопрофильного социально-оздоровительного центра «Здравушка».

Открытие стало возможным благодаря участию Астраханской области в пилотном проекте Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Двухэтажное здание полностью соответствует санитарным нормам и требованиям для нахождения в нём 48 воспитанников. Детей и молодых людей здесь будут принимать в две 5-часовые смены с организацией двухразового питания. На территории возле центра есть спортивная площадка, прогулочная зона и теплица, где также можно проводить занятия с ребятами.

детское творчество(2023)|Фото: astrobl.ru

Как отметил Игорь Бабушкин, этот проект – еще одна мера поддержки семей с особенными детьми и помощи астраханцам с ограничениями здоровья в преодолении жизненных барьеров.

Глава региона осмотрел помещения центра и оценил условия, созданные для воспитанников.

(2023)|Фото: astrobl.ru

На первом этаже расположены пищеблок, столовая, актовый зал и медицинские кабинеты. Пациентов наблюдают терапевт, педиатр, психиатр, физиотерапевт, Также им проводят физиопроцедуры, массаж, гипокситерапию, фитотерапию.

(2023)|Фото:astrobl.ru

На втором этаже находятся группы для пребывания детей и кабинеты для индивидуальных и коллективных занятий. Воспитанники могут рисовать, заниматься валянием из войлока, лепить из глины. Также педагоги проводят занятия в кабинете БОС-терапии, зале для адаптивной физической культуры, компьютерном классе, комнате социально-бытовой адаптации и сенсорной комнате.

компьютерный класс(2023)|Фото: astrobl.ru

Новое отделение позволит повысить качество жизни семей с детьми с ограниченными возможностями. Здесь ребятам помогут приобрести нужные умения и навыки, чтобы они смогли лучше адаптироваться к жизни в социуме.

Теги: социально-оздоровительный центр здравушка, игорь бабушкин, астраханцам с ограничениями здоровья


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