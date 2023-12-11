В Тюмени привлекут дополнительное оборудование для обогрева жителей Перевалово и Гусево

В штабе по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области сообщили, что сегодня будет привлечено дополнительное оборудование мощностью 1 МВт. Это должно оперативно снять проблему на ближайшие морозные дни, передает корреспондент Накануне.RU.

Для поддержания кабельной линии от подстанции Березняки в Тюмени в работоспособном состоянии приняты решения об установке дополнительных генераторов мощности с последующим включением в линии, питающие непосредственно потребителей.

"Для этого уже сегодня будет привлечено дополнительное оборудование мощностью 1 МВт, что должно оперативно снять проблему на ближайшие морозные дни", - приводит сообщение информационный центр правительства региона.

Проблемы с энергоснабжением фиксируются в Тюменском районе в направлении Московского тракта, в том числе в Перевалово, в Гусево, а также в садоводческих обществах областного центра. Отметим, что жители Перевалово даже записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.

Вопросы наладки работы систем электроснабжения тюменской агломерации рассматриваются ежедневно в департаменте ЖКХ Тюменской области с участием представителей главного управления МЧС по Тюменской области, администрации города Тюмени, электросетевых компаний "Россети Тюмень", СУЭНКО, "Дорстрой", в случае необходимости привлекаются главы муниципальных образований.