11 Декабря 2023
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Жители Перевалово записали видеообращение к Путину из-за перебоев с электроэнергией

Жители Перевалово записали видеообращение президенту России Владимиру Путину из-за перебоев с подачей электроэнергии, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас село за последние годы очень сильно прибавило. Ежегодно появляется около сотни новых домов. Огромная проблема с качеством электроэнергии. Ее не хватает. Постоянные просадки напряжения, скачки напряжения. У людей сгорает техника. Счета выставляются регулярно. Оплачиваются нами вовремя", - говорится в сообщении.

Люди также уточняют, что обращаются во все инстанции, однако никаких мер в настоящий момент не принято.

"Помогите, замерзаем!" - завершается обращение общей кричалкой.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все россияне, задавшие вопрос президенту России Владимиру Путину, получат ответ, пусть и не от самого главы государства.

Президент ответит на вопросы россиян 14 декабря.

Теги: Перевалово, обращение к Путину, перебои с электроэнергией


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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2023 13:03 Мск В Тюмени привлекут дополнительное оборудование для обогрева жителей Перевалово и Гусево

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