Свердловский облсуд оставил в силе штрафы руководству "Вечерних ведомостей"

В среду Свердловский областной суд рассмотрел жалобы на штраф изданию "Вечерние ведомости", а также руководству уральского СМИ. Вердикт оставлен без изменений.

Напомним, в начале сентября Кировский районный суд Екатеринбурга признал СМИ виновным в дискредитации российской армии. Уральскому изданию был назначен штраф в размере 245 тысяч рублей. Адвокат "ВВ" Георгий Краснов подал апелляцию.

Также штрафы за дискредитацию ВС РФ назначались директору "Вечерних ведомостей" Гузели Аиткуловой и главному редактору издания Владиславу Постникову. Эти решения также были обжалованы, и сегодня, 29 ноября, областной суд рассмотрел все апелляции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, были рассмотрены материалы дел, заслушаны доводы жалоб и мнения сторон. В итоге облсуд не нашел оснований для отмены или изменения постановлений суда первой инстанции. Все решения о штрафах оставлены в силе.