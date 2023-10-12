12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Теперь ровно 1 млн. "Вечерним ведомостям" назначили очередной штраф за дискредитацию ВС РФ

Кировский районный суд назначил главному редактору екатеринбургского издания "Вечерние ведомости" Владиславу Постникову штраф в размере 195 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии в постах в Telegram-канале "ВВ". Таким образом, сумма всех штрафов редакции составила ровно 1 млн руб.

Как передают "Вечерние ведомости", во время сегодняшнего заседания судья сообщила, что привлечь главреда по статье 20.3.3 КоАП распорядился лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. Такое решение последний принял, поскольку Владислав Постников является членом избирательной комиссии. Документ был приобщен к делу и передан в суд с другими материалами.

Со стороны защиты - адвоката Георгия Краснова поступили ходатайства о переносе процесса в суд Ленинского района, где и находится редакция, а также о вызове свидетеля - полицейского Отара Амоева, который и составлял протокол о дискредитации. Оба ходатайства судьей были оставлены без удовлетворения.

Напомним, что всего изданию назначено уже шесть штрафов за публикации в Telegram-канале, сделанные в конце февраля-начале марта 2022 года.

Теги: главред, Вечерние ведомости, дискредитация ВС РФ, штраф, Постников


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