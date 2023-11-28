28 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Количество новых ипотечных кредитов в октябре выросло в годовом отношении на 49%

В России количество новых кредитов на покупку квартир в октябре текущего года увеличилось в годовом отношении на 49%, а объемы - на 72%.

По данным Объединенного кредитного бюро, за октябрь было выдано 180,89 тыс. ипотечных кредитов на 752,70 млрд руб. Средний размер новой ипотеки увеличился на 16% - с 3,59 млн руб. в октябре 2022 года до 4,16 млн рублей в прошлом октябре.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в октябре попали Москва - 16,12 тыс. кредитов на 120,77 млрд руб., Московская область - 13,09 тыс. кредитов на 77,36 млрд руб., Санкт-Петербург - 10,08 тыс. кредитов на 56,42 млрд руб., Краснодарский край - 8,62 тыс. кредитов на 38,51 млрд руб. и Республика Татарстан - 9,13 тыс. кредитов на 38,38 млрд руб.

Во всех субъектах из топ-30 наблюдается увеличение в годовом отношении объемов и количества выданных ипотечных займов. Самые высокие темпы роста в денежном эквиваленте наблюдается в Татарстане. Единственным регионом из списка, в котором отмечается незначительное снижение среднего чека по ипотеке, стала Ленинградская область, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что спрос на комбинированное ипотечное кредитование в России подскочил на четверть. Данный продукт позволяет выплатить часть ипотеки по льготной ставке, а оставшуюся — по рыночной.

Теги: ипотета, кредиты, жилье, недвижимость


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Ранее 20.11.2023 08:32 Мск Ставки по рыночной ипотеке без учета скидок от банков превысили 17%

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