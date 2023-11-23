В РФ вырос спрос на комбо-ипотеку

Спрос на комбинированное ипотечное кредитование в России подскочил на четверть.

Об этом заявили крупные банки. Данный продукт позволяет выплатить часть ипотеки по льготной ставке, а оставшуюся — по рыночной. В Совкомбанке и "Альфе" спрос на эти жилищные займы вырос на 26% в октябре по сравнению с сентябрем. В Росбанке показатель составляет четверть от общего объема выдач по госпрограммам.

Как заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, льготная ипотека выполняет социальную функцию только отчасти — из-за снижения стоимости заимствования. Но это нивелируется ростом цен на жилье.

По словам эксперта, сегодня многие граждане тратят на обслуживание долгов более 40% ежемесячного дохода, а многодетным семьям не всегда хватает одного ипотечного кредита, сообщают "Известия".

Напомним, ставки по рыночной ипотеке без учета скидок от банков превысили 17%. С начала ноября они увеличились на 1-3% вслед за ключевой, что делает покупку жилья фактически неподъемной.