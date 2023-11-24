Власти Мурманской области откроют три пункта размещения беженцев

В Мурманской области будут открыты три пункта временного размещения для беженцев.

Из проекта постановления главы региона Андрея Чибиса, следует, что они появятся в Кандалакшском и Кольском районах, а также в городском округе Мурманск. Это связано с массовым прибытием в область иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для пересечения государственной границы РФ, сообщает РБК.

В ноябре Финляндия решила закрыть почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за наплыва мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Многие подъезжали к границе на велосипедах и самокатах, после чего просили убежище. При этом документов на въезд в страну у большинства из них не было.

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть КПП на границе с Россией.