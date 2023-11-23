В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с Финляндией

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть КПП на границе с Россией.

Напомним, ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией. С 25 ноября на российско-финской границе открытым останется только один пункт из девяти КПП — "Райя-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью (МАПП Лотта, Кольский район).

Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале, количество иностранных граждан, желающих попасть в Финляндию через российскую территорию, "вероятно, кратно возрастет".

Глава Мурманской области отметил, что уже выросло количество иностранцев на КПП "Салла". По его данным, там находятся около 400 человек, из которых в Финляндию пустили только 50.

Напомним, решение закрыть КПП финские власти объяснили неконтролируемым притоком беженцев из Сирии, Ирака и Сомали, которые запрашивают убежище. Кремль назвал закрытие финских КПП на границе "русофобской политикой". Тем временем, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил закрытие единственного КПП на границе с Россией по примеру Финляндии.