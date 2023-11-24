Чибис заявил о попытке мигрантов прорвать границу с Финляндией

Силовики в Мурманской области пресекли попытку мигрантов прорвать российско-финскую границу, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена", — сказал Чибис в видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, в Кандалакшском районе скопились "транзитные" беженцы, которые стремятся в Финляндию. Правоохранительные органы вместе с пограничниками проверяют документы у иностранных граждан.

Напомним, в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть КПП на границе с Россией.

Ранее Финляндия приостановила работу почти всех пунктов пропуска на границе с Россией. С 25 ноября на российско-финской границе открытым останется только один пункт из девяти КПП — "Райя-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью (МАПП Лотта, Кольский район).

Чибис отмечал, что количество иностранных граждан, желающих попасть в Финляндию через российскую территорию, "вероятно, кратно возрастет".