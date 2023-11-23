В Сургутском районе определили получателя многомиллионного гранта от муниципалитета

В Сургутском районе определили получателя многомиллионного гранта от муниципалитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района.

В телеграмм - канале главы муниципалитета Андрея Трубецкого сообщается, что победителем специального конкурса среди предпринимателей стала компания "Райсойл".

До конца года она получит из бюджета муниципалитета 10 млн руб. Эти средства пойдут на покупку оборудования, что позволит обществу нарастить объемы производства.

В Барсово у компании есть цех, но он не оснащен необходимой техникой в полной мере. Новые производственные мощности помогут предприятию расширить свою клиентскую базу. Сегодня предприятие уже работает с двумя десятками заказчиков, среди которых есть крупные нефтяные и газовые компании.

Андрей Трубецкой отмечает, что "Райсойл", расширяя производство, создаст новые рабочие места. По условиям конкурса – по одному на каждый вложенный муниципалитетом миллион рублей.

Сургутский район проводит конкурс на предоставление грантовой поддержки бизнесу в сферах производства, туризма и здравоохранения второй год. Первым победителем признавался загородный комплекс для семейного отдыха "Черный лис". Его владелец, "Северинвестпроект", направил средства на строительство газопровода.

"Данный грантовый конкурс является уникальной мерой поддержки бизнеса. Причем, не только для Сургутского района, но и для всего региона. Участвовать в нем традиционно может любой представитель малого или среднего бизнеса при соблюдении ряда требований. Так мы работаем на развитие предпринимательства в Сургутском районе, создание крупных инфраструктурных проектов. Это дает нам новые рабочие места, налоговые поступления, которые впоследствии направляются на строительство соцобъектов. За последние девять лет мы поддержали бизнес примерно 170 млн рублей, которые вернулись в бюджет района 2,5 млрд рублей в виде налогов от субъектов МСП", - сообщил глава района Андрей Трубецкой.