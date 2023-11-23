В Сургуте таксист-мигрант грубо вышвырнул женщину из машины

В Сургуте вспыхнул конфликт между двумя пассажирками и водителем такси. Инцидент произошел на улице Маяковского возле кафе "Волна", передает корреспондент Накануне.RU.

По информации из соцсетей, женщины вызвали такси, водитель приехал не туда, а когда ему сделали замечание, начал злиться и выгонять женщин из машины. Одна женщина вышла самостоятельно, вторая отказалась и мужчина грубо выкинул ее из автомобиля.

Вторая участница конфликта сняла происшествие на камеру.

В департаменте муниципальных коммуникаций и аналитики администрации Сургута прокомментировали ситуацию. Установлено, что таксист - уроженец Киргизии, гражданство России им получено в 2007 году, в Сургуте постоянно проживает с 2017 года.

"Межнациональные составляющие в этом конфликте не усматриваются", - уверяют в мэрии.