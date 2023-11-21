21 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли законопроект о защите жилищных прав родственников банкрота

Кабмин внес в Госдуму два проекта законов, которые должны поменять правила продажи долей в общей собственности при банкротстве, прежде всего в жилой недвижимости.

В случаях, когда один из владельцев признан несостоятельным, другие собственники, а это, как правило, родственники должника, должны получать преимущественное право выкупа его доли. Стоимость, по которой долю должника предложат совладельцам недвижимости, будет определяться по результатам публичных торгов.

Как сказано в пояснительной записке к одному из проектов, если аукцион признают несостоявшимся, собственникам предоставят право выкупить имущество банкрота по начальной цене. Отмечается, что новые правила защитят семью должника от подселения посторонних лиц, сообщают "Ведомости".

С октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды в России признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан. С начала 2023 года процедуру банкротство прошли 249,9 тыс. должников.

Теги: банкротство, недвижимость, законопроекты


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