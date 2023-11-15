Рекордный долг россиян перед МФО достиг 350 млрд рублей

Граждане России взяли в МФО 350 млрд рублей, что стало рекордом.

Как говорится в информации крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО "МиР", за год показатель увеличился на 18%, а число клиентов МФО перевалило 20 млн. Крупнейшие микрофинансовые организации говорят о еще более стремительном росте выдачи займов — в 1,5–2 раза. Ставки доходят до 292% годовых, и тем не менее их берут, чтобы на фоне роста инфляции сохранить привычный уровень жизни.

За микроссудами идут граждане, которым уже отказали банки из-за высокой долговой нагрузки. Рынок не охлаждается, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России.

Как отмечают эксперты, регулятору приходится вводить другие ограничения, без которых выдачи росли бы вдвое быстрее, сообщают "Известия".

Ранее к внесению в Госдуму подготовлен законопроект, предлагающий запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в России. По словам автора проекта, главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, МФО приводят "к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни".