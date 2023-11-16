16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В РФ спрос на банкротства без суда вырос на четверть

В России популярность внесудебного банкротства выросла на четверть.

Это произошло после упрощения условий. В ноябре процедуру запускали в среднем 38 человек в день, тогда как обычно— 30. Каждый второй подпадал под новые требования, заявили в Федресурсе. Рост на 26% связан с расширением критериев доступа к внесудебной процедуре. С 3 ноября сумму долга для списания расширили до 25 тыс. — 1 млн рублей, а также допустили к процедуре пенсионеров.

По словам экспертов, хотя банкротство — не прощение долгов и имеет последствия, число признавших себя несостоятельными по прощенной процедуре подскочит в разы с сегодняшних 23 тыс. человек. Кредитным организациям придется списать эти долги, сообщают "Известия".

С октября 2015 года по сентябрь 2023 года суды в России признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан. С начала 2023 года процедуру банкротство прошли 249,9 тыс. должников.

Теги: банкротства, россияне


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