В результате урагана погибли три жителя Кемеровской области

В Кемеровской области увеличилось количество жертв урагана.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС региона, погибли три человека, еще 18 получили различные травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По информации спасателей, скорость ветра в регионе усилилась до 33-35 м/с. Из-за стихии повреждены свыше 150 домов и административных зданий, кроме того, отключена подача электроэнергии на 143 котельные. Губернатор региона Сергей Цивилев распорядился ввести режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что из-за пронесшегося по нескольким регионам Сибири урагана без электричества остались 264 тыс. жителей.