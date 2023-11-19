В Кузбассе дерево упало на машину, погибли двое

В Новокузнецке (Кемеровская область) два человека погибли из-за упавшего на автомобиль дерева.

По данным кемеровского областного управления СКР, в 14.30 (по местному времени) 19 ноября в автомобиле вблизи жилого дома в Заводском районе Новокузнецка нашли тела 58-летнего мужчины и 60-летней женщины. На них были травмы, полученными при падении дерева на машину. В момент трагедии в салоне также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. Они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц".