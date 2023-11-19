В Алтайском крае перекрыли трассу - из-за непогоды на дорогу падают деревья

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о том, что на регион обрушилась серьезная непогода: ураганный ветер с порывами до 35 м/с, мокрый снег, метель, гололед, резкое похолодание.

"На дороге от села Новоегорьевское до райцентра Волчиха пришлось ввести ограничение движения из-за того, что под влиянием сильного ветра деревья падают на проезжую часть", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Энергетики как можно быстрее стараются восстановить электроснабжение в уже пострадавших населенных пунктах. Основные работы идут в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, в пригороде Барнаула.

О непогоде предупреждали и в других сибирских регионах. Например, высказалось красноярское краевое управление МЧС. По его данным, в центральных и южных районах края 19 ноября и ночью 20 ноября ожидается очень сильный западный ветер порывами 15-20 м/с, местами – 25 м/с и более. Будет гололед. 20 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10° и более. Также 19 ноября в Эвенкийском муниципальном районе и в центральных районах края местами ожидается сильный снег.