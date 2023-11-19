В Красноярском крае без электричества остались 12 муниципальных образований

В Красноярском крае без электричества остались 12 муниципальных образований региона.

Без света остались 35 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о том, что на регион обрушилась серьезная непогода: ураганный ветер с порывами до 35 м/с, мокрый снег, метель, гололед, резкое похолодание.

"На дороге от села Новоегорьевское до райцентра Волчиха пришлось ввести ограничение движения из-за того, что под влиянием сильного ветра деревья падают на проезжую часть", - написал губернатор в своем telegram-канале.