Из-за урагана в Сибири без электричества остались 264 тысячи жителей

Из-за пронесшегося по нескольким регионам Сибири урагана без электричества остались 264 тыс. жителей.

Об этом сообщает Минэнерго России, приводят подробные данные по различным регионам.

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о том, что на регион обрушилась серьезная непогода: ураганный ветер с порывами до 35 м/с, мокрый снег, метель, гололед, резкое похолодание.

"На дороге от села Новоегорьевское до райцентра Волчиха пришлось ввести ограничение движения из-за того, что под влиянием сильного ветра деревья падают на проезжую часть", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Пострадали от непогоды также, например, Красноярский край, Новосибирская, Кемеровская области, Хакасия.