16 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Банка России

Поверьте, без повышения ключевой ставки было бы хуже - Набиуллина

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки и отстаивает решения о предыдущих увеличениях, которые довели ставку до нынешнего уровня в 15%.

"Многих очень беспокоит рост ключевой ставки. Поверьте, все наши расчеты и опыт говорят, что если бы мы это не сделали, эффект для государства и граждан был бы гораздо хуже", - сказала Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

"Мы держали ставку низкой, кредиты были очень доступны, кредитование росло темпами по 20% в год. Такого не было 10 лет. Разговоры о недоступности кредитов, мягко говоря, преувеличены. А у компаний, между тем, выросла прибыль – она у них к концу года может вырасти в два раза по отношению к показателям прошлого года. И прибыли компаний должны быть значимым источником инвестиций. Оптимизм бизнеса остается высоким, хоть доступность кредитов и понизилась", - сказала глава Центробанка.

Она предупредила, что инфляция по-прежнему остается высокой: "Годовая инфляция в РФ сейчас превышает 7%, этот уровень нельзя назвать "безобидным". Когда мы принимали решение о повышении ставки в сентябре, инфляция в пересчете на годовую уже превышала 12%".

По мнению Набиуллиной, "люди торопятся потратить деньги, чтобы они не обесценились".

Она объяснила и значительный рост коммерческих ставок: "Банки не будут кредитовать себе в убыток, потому что за их спиной стоят вкладчики".

Глава регулятора считает, что эффект от повышения ставки уже ощутим: "200 млрд руб. в сентябре-октябре вернулись на банковские депозиты, население понимает, что выгодно хранить деньги на вкладах. Это прирост покупательной способности граждан".

"Сейчас у населения – в наличных и на банковских счетах - чуть меньше 60 трлн руб. каждый процент инфляции за год – это 600 млрд руб. из кармана людей", - заключила Набиуллина.

Теги: ключевая ставка, эльвира набиуллина, инфляция


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