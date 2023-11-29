29 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Politico: Набиуллина - главный разрушитель года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина стала главным "разрушителем" года.

Газета Politico присудила ей такое звание за вклад в усиление российской экономики. Мероприятие прошло в Брюсселе, где огласили "наиболее влиятельных персон за год" в категориях: "деятели", "мечтатели", и "разрушители". Набиуллина стала главным "разрушителем".

Во многом благодаря ее действиям планы западных стран уничтожить экономику РФ не увенчались успехом. "За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль", – указало издание.

Отмечается, что благодаря политике регулятора "удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций".

Теги: Набиуллина, Центробанк РФ, экономика, санкции


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