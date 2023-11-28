АКРА: ключевая ставка на конец 2024 года будет на уровне 10,5-11,5%

Ключевая ставка Центробанка России на конец 2024 года будет находиться на уровне 10,5-11,5% годовых.

Как следует из прогноза рейтингового агентства АКРА, на конец 2023 года этот показатель будет в диапазоне 15-16%. В обновленном прогнозе агентство понизило рост ВВП на 2024 год до 0,5-1,3% с 0,8-1,8% в мартовском прогнозе. Рост ВВП на 2025 год повышен до 1-2% с 0,4-1,6% ранее. В 2026 году темпы роста ВВП ожидаются на уровне 0,6-1,8%.

АКРА отмечает, что на уровне экономики в целом производительность труда, человеческий капитал и межотраслевая эффективность использования факторов производства являются единственными реальными источниками устойчивого роста. При этом миграционные тренды будут все сильнее влиять на экономическую политику.

Среднегодовой курс рубля в 2024 году эксперты прогнозируют на уровне 86,5-91,9 руб., в 2025 году - 87,7-94,7 руб., в 2026 году - 88,4-97,4 руб.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки и отстаивает решения о предыдущих увеличениях, которые довели ставку до нынешнего уровня в 15%.