15 Ноября 2023
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Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

После падения лифта в пермской больнице умерла пациентка

В Перми умерла пациентка горбольницы "Архангела Михаила" на Лобачевского, которая находилась в лифте в момент обрушения, сообщает Properm.ru со ссылкой на дочь погибшей.

Женщина считает, что причиной смерти стали травмы, полученные при падении. Однако в минздраве утверждают, что смерть произошла по причинам, не связанными с падением. Ни погибшую женщину, ни ее дочь пострадавшими не признали.

Напомним, 10 октября в пермской больнице "Архангела Михаила и Всех Небесных Сил" на ул. Лобачевского, 26, с четвертого этажа в шахту рухнул лифт с пациентами. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы.

лифт, больница(2023)|Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В их числе была пациентка, проходящая лечение в гастроэнтерологическом отделении. 10 октября ее должны были выписать после повторной процедуры фиброгастроскопии. Однако во время падения женщина получила перелом обеих ног. Ее перевезли в травмпункт на Гайве, загипсовали до паха. Ходить самостоятельно она не могла, ее очень сильно тошнило, чувствовала себя плохо, все время хотела пить. По словам дочери, три дня ее мать чень сильно мучилась от боли, страдала, плакала. Через три дня врачи в травматологическом отделении на ул. Писарева решили, что надо отправить ее обратно, в гастроэнтерологию, откуда ее привезли. 13 октября ее вернули на ул. Лобачевского, 26, загипсованную, на каталке.

Обследований причин тошноты и плохого самочувствия, по словам дочери, врачи не проводили: ни рентгена брюшной полости, ни УЗИ.

15 октября, поздно вечером ее решили экстренно везти в хирургическое отделение на ул. Писарева, 56 (где она уже была). Там, в хирургическом отделении, было принято решение о срочной операции. Дочери врач сообщил, что ее мать умрет - шансов, что выживет нет. После операции женщина прожила в реанимации 12 часов и ушла из жизни, не приходя в сознание.

Дочь уверена, что причиной смерти стало падение в лифте. До этого инцидента ее мать спускалась своими ногами, была бодра и весела, по ЖКТ все было в норме, никакой "тяжелой сопутствующей патологии" не было.

лифт, больница(2023)|Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщают, что в настоящее время по факту обрушения лифта все еще проводится проверка. Все находившиеся в лифте в тот момент и доставленные в травматологию, уже выписаны и чувствуют себя удовлетворительно. По поводу смерти пациентки в ведомстве утверждают, что смерть наступила "в силу наличия у пациентки тяжелой сопутствующей патологии по причинам, не связанным с травмой в лифте".

Дочь намерена подать отдельное заявление в Следственный комитет по поводу смерти своей мамы.

Теги: лифт, больница, пострадавшие, пациенты


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