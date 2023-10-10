СКР опубликовали фотографии лифта, рухнувшего сегодня в пермской больнице

Следственный комитет опубликовал фотографии лифта, который рухнул сегодня в больнице вместе с пациентами, передает корреспондент Накануне.RU.

На снимках видно кабину лифта и трос. Каких-либо видимых повреждений незаметно.

Напомним, в пермской больнице "Архангела Михаила и Всех Небесных Сил" на ул. Лобачевского, 26, с четвертого этажа в шахту рухнул лифт с пациентами. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы.

Как сообщает 59.RU со ссылкой на свой источник, ЧП могло случиться из-за перегрузки: санитарка настаивала на том, что все пассажиры поместятся в лифт, несмотря на возражения лифтера.