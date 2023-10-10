В пермской больнице обрушился лифт с 14 пассажирами, есть пострадавшие

В пермской больнице "Архангела Михаила и Всех Небесных Сил" на ул. Лобачевского, 26, с четвертого этажа рухнул лифт с пациентами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, во время ЧП в лифте находилось 14 человек: 12 пациентов, лифтер, санитарка. Пострадали три человека - пациенты и лифтер. Им оказывается медицинская помощь. В ведомстве также уточняют, что лифт не сорвался, а опустился на отбойники, благодаря сработавшей защите. Тросы лифта целы.

В ведомстве обещают, что проведут тщательное расследование инцидента. Также уточняется, что лифт проходил все необходимые освидетельствования, действует договор на его техническое обслуживание.